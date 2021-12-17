Россия высылает немецких дипломатов

В понедельник, 20 декабря, ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразила ему протест.

Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД России.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", – говорится в комментарии на сайте министерства.

В Москве заверили, что российская сторона продолжит "реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина" в свой адрес в будущем.

Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения" в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда "явным политическим заказом".

В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран.