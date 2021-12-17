Венгр Раппорт обыграл азербайджанских шахматистов и вышел в лидеры Мемориала Вугара Гашимова

В Баку продолжается турнир по быстрым шахматам и блицу памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Сегодня были сыграны 4-й и 5-й тур по рапиду. Единоличным лидером является венгр Рихард Раппорт, набравший 13 очков. Сегодня он обыграл двух азербайджанских шахматистов - Вугара Асадли (1,5:0,5) и Рауфа Мамедова (2:0).

На 2-м месте американец Фабиано Каруана, набравший 12 очков. Он одолел чеха Давида Навару (2:1) и уступил россиянину Сергею Карякину (1:2), который с 10 очками занимает 3-ю строчку.

По 8 очков имеют Навара и Шахрияр Мамедъяров. Наш шахматист обыграл Рауфа Мамедова (2:1) и уступил индийцу Вишванатану Ананду (1:2).

Три последние позиции занимают Мамедов (6 очков), Ананд (3) и Асадли (1).

Напомним, за победу по итогам двух партий шахматисты получают по 3 очка. В случае ничьи соперники для выявления победителя играют в «Армагеддон». За победу в «Армагеддоне» полагается 2 очка Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получает 1 очко.

Всего в быстрых шахматах будет сыграно семь туров. Затем будет 14 туров в блице. Соревнование завершится 23 декабря.

Победитель определится по сумме очков, набранных в рапиде и блице. Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.