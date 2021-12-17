Жена Макрона трансгендер?

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона и экс-преподавательница французского языка Бриджит Макрон попала в скандал. Об этом сообщает BFMTV.

В одном из журналов появилась информация о том, что Бриджит родилась в мужском теле, а назвали ее при рождении Жан-Мишель Тронье. Позже эта информация разлетелась по сети, и ею пытались воспользоваться противники Макрона, чтобы очернить его репутацию.

В свою очередь Бриджит уже заявила своим родным о намерении судиться со лжецами, чтобы защитить свое достоинство.