Матч 20-го тура третьей по силе лиги Германии между командами "Дуйсбург" и "Оснабрюк" был остановлен и завершен из-за расизма. Об этом сообщает Goal.com в Twitter.

Это первый случай, когда профессиональный футбольный матч в Германии не доиграли из-за расизма.

Команды провели на поле 35 минут, после чего рефери остановил игру из-за оскорблений с трибун в адрес нападающего "Оснабрюка" Аарона Опоку. В частности, на трибунах имитировали уханье обезьян.

