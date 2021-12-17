В азербайджанском сегменте Сети распространилось фото представителей Министерства экологии и природных ресурсов с оружием в руках. Кадрами должностные лица поделились в социальных сетях и мессенджерах. Фотография стала достоянием общественности и широко обсуждается в Сети.

В Министерстве экологии и природных ресурсов отреагировали на данный инцидент.