В Азербайджане чиновники позировали с оружием Министерство отреагировало
В азербайджанском сегменте Сети распространилось фото представителей Министерства экологии и природных ресурсов с оружием в руках. Кадрами должностные лица поделились в социальных сетях и мессенджерах. Фотография стала достоянием общественности и широко обсуждается в Сети.
В Министерстве экологии и природных ресурсов отреагировали на данный инцидент.
"Публикация директором Масаллинского регионального представительства лесного хозяйства Службы развития лесов Адемом Исмиевым фотографии безответственного поступка, который он совершил вместе со своим заместителем Сакитом Шахмаровым, вызывает большое сожаление". Об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова, прокомментировав поступок должностных лиц.
"Эти лица поступили безответственно. Они уже пишут объяснительные. Ведется расследование", – отметила она.