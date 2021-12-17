НАТО занялось производством мёда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством экологического мёда. Как сообщила в понедельник пресс-служба организации, эксперимент по размещению пасеки из трех ульев на территории штаб-квартиры альянса стартовал еще в 2020 году, пишет ТАСС.

Если в прошлом году пчелы в НАТО собрали лишь около 25 кг мёда, то в нынешнем году пресс-служба альянса отчиталась об урожае в 60 кг, что является высоким показателем для Бельгии, где 2021 год считается неудачным для производства мёда.