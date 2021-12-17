В Пакистане случайно застрелили политика на празднике в его честь

Молодой пакистанский политик Мохаммед Закрия Хан был случайно застрелен во время праздника в его честь. Он был убит пулей, выпущенной в воздух сторонниками в честь его избрания. Об этом сообщает пакистанский телеканал SAMAA TV.

Инцидент произошел в Пакистане, в округе Пешавар. Политические сторонники Закрия Хана в честь его победы на выборах открыли огонь из автомата. Одна из пуль, выпущенных в воздух, случайно попала в депутата.

Мохаммед Закрия Хан Сандай должен был стать председателем сельского совета из семи человек в деревне Суризай.