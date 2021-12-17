Ставропольский край получил первую партию медицинского кислорода из Азербайджана. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Первая партия медицинского кислорода из Азербайджана прибыла на Ставрополье. Наша договоренность с партнерами из Азербайджана о поставках медицинского кислорода выполняется. Накануне в край поступила первая партия.

В Невинномысске кислород разгрузили, уже идет распределение между медучреждениями. Среди первых получателей 2-я и 4-я больницы Ставрополья, больницы Изобильного, Минеральных Вод, Светлограда. Впереди длинные новогодние праздники, поэтому важно иметь резерв кислорода, исключить возможности любых перебоев. Эта работа - на особом контроле", - написал он.