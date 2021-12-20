В Армении возбуждено уголовное дело за пост в Facebook

17 декабря в Управление полиции города Ереван поступило сообщение из Следственного комитета РА о том, что пользователь аккаунта в социальной сети Facebook под именем «Vadim Vadim» разместил фотографию коробки презервативов и подписал его оскорблениями в адрес президента и правительства РА.

По данным источников Aravot.am, сегодня, 20 декабря, по факту возбуждено уголовное дело по статье 137 УК Армении. Ведется следствие.

Отметим, что статьей 137 Уголовного кодекса Армении предусмотрена ответственность за нанесение лицу тяжелого оскорбления, ругательства или тяжкое оскорбление человеческого достоинства в крайне неприличной форме. Наказывается штрафом в размере от 100-кратной до 500-кратной минимальной заработной платы.