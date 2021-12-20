Хулуси Акар об эскалации в отношениях России с Украиной и НАТО
Турция надеется на мирное устранение напряженности в отношениях России с Украиной и НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник на заседании с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск, передает «Анадолу».
Глава оборонного ведомства привлек внимание к последнему витку эскалации в Черноморском регионе, подчеркнув, что Анкара выступает против кризисных процессов.
«Считаем, что стороны должны избегать противостояния и основываться на букве международного права. Мы доводим свою позицию до всех сторон. Считаем, что страны региона должны стремиться к миру и стабильности. Анкара готова вносить вклад в этот процесс», – сказал Акар.