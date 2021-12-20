Экс-глава разведки ЦАХАЛ о роли Израиля в убийстве Сулеймани

Израиль сыграл роль в ликвидации легендарного иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в январе 2020 года американским беспилотником недалеко от Багдада. Об этом заявил экс-глава Управления разведки Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Тамир Хайман, охарактеризовав убийство как «одно из двух значительных и важных убийств» во время его пребывания в должности, пишет Haaretz.

«Убийство Сулеймани – это достижение, потому что в моих глазах главный враг – это иранцы», – сказал Тамир, добавив, что Израиль предпринял несколько шагов, чтобы «остановить распространение иранского оружия и ресурсов в регионе».

Через несколько дней после смерти Сулеймани NBC News сообщил, что израильская разведка помогла Соединенным Штатам убить его. Информаторы международного аэропорта Дамаска сообщили ЦРУ, когда самолет Сулеймани летел в Багдад, и Израиль подтвердил разведданные, предоставленные американцам.