В Азербайджане пройдут III Игры СНГ

Совет по физической культуре и спорту стран СНГ определил место и время проведения вторых и третьих Игр СНГ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Исполкома Содружества по итогам внеочередного заседания совета, пишет ТАСС.

"II Игры пройдут в 2023 году в Беларуси. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан", – говорится в сообщении.