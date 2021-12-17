В Азербайджане пройдут III Игры СНГ
Совет по физической культуре и спорту стран СНГ определил место и время проведения вторых и третьих Игр СНГ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Исполкома Содружества по итогам внеочередного заседания совета, пишет ТАСС.
"II Игры пройдут в 2023 году в Беларуси. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан", – говорится в сообщении.
На заседании совета также рассмотрели вопрос о проведении под эгидой Содружества спортивных соревнований – чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. "На сегодняшний день отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании совета принято решение поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта", – добавили в пресс-службе.
Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре.