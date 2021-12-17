Подробности самой серьезной кибератаки на Израиль

Израильско-американская компания Check Point, работающая в сфере IT-безопасности и занимающаяся разработкой ПО, заявляет, что хакерская группа, связанная с Ираном, воспользовалась компьютерной уязвимостью и организовала самую серьезную хакерскую атаку, когда-либо осуществлявшуюся против Израиля.

По данным Check Point, хакеры APT35, также известные как Charming Kitten (Очаровательный котенок), 14-15 декабря совершили атаку на семь целей в коммерческом и государственном секторах Израиля.

Компания утверждает, что эта хакерская группа, которая якобы связана с КСИР Ирана, осуществляет фишинговые атаки на журналистов, активистов, неправительственные организации и пр., и большая часть ее операций сосредоточена на Израиле.

В последние месяцы Израиль подвергался многочисленным кибератакам из-за его крайней слабости с точки зрения безопасности инфраструктуры и киберсистем, и он не может с этим справиться.