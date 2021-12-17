Правительство Азербайджана продлило срок ввоза сливочного масла по низкой таможенной пошлине

Правительство продлило еще на два года срок ввоза на территорию страны сливочных масел (товарная группа 0405) по 5%-ной таможенной пошлине. Это второе продление срока действия данного режима со времени принятия новых таможенных импортных и экспортных пошлин в ноябре 2017 года.

Как сообщает «Туран», в декабре 2019 года «в целях недопущения роста цен» на внутреннем рынке на сливочные масла на 2 года был продлен срок импорта по низким таможенным пошлинам. В связи с истечением этого срока 31-го декабря этого года с этой же аргументацией решено продлить срок действия льготного ввоза (5% вместо 15%) сливочного масла до конца 2023 года.