Правительство Азербайджана продлило срок ввоза сливочного масла по низкой таможенной пошлине
Правительство продлило еще на два года срок ввоза на территорию страны сливочных масел (товарная группа 0405) по 5%-ной таможенной пошлине. Это второе продление срока действия данного режима со времени принятия новых таможенных импортных и экспортных пошлин в ноябре 2017 года.
Как сообщает «Туран», в декабре 2019 года «в целях недопущения роста цен» на внутреннем рынке на сливочные масла на 2 года был продлен срок импорта по низким таможенным пошлинам. В связи с истечением этого срока 31-го декабря этого года с этой же аргументацией решено продлить срок действия льготного ввоза (5% вместо 15%) сливочного масла до конца 2023 года.
По данным Госкомстата, в декабре 2019 года цена розничной продажи сливочного масла импортного происхождения составляла в среднем 16,90 маната, в ноябре этого года этот показатель вырос на 0,63 маната (+3.7%).
За 10 месяцев этого года импортировано 12 488 тонн сливочного масла и пр. масел молочного происхождения общей декларированной стоимостью 64 млн 573 тыс. долларов США. За январь-ноябрь 2021 года производство сливочного масла в стране с учетом домашних хозяйств (23,5 тыс. тонн) выросло на 5,1%.