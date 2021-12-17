"Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент также призвал американцев проявлять бдительность в связи с "преступностью и гражданскими беспорядками". "Гражданам США следует обратить внимание на сообщения о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", – отмечается в документе.

В нем также отмечается, что "военные действия России в любой части Украины" могут помешать работе посольства США, в том числе при оказании помощи американцам, которые захотят покинуть страну.