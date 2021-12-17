В Азербайджане снизилось производство хлопка на 17,2%

В Азербайджане объявлено о снижении урожайности хлопка-сырца на 5,5 центнера с 1 га или 16,8% по сравнению с прошлым годом. Согласно предварительным данным по состоянию на 1-ое декабря на хлопкоочистительные заводы сдано 271,8 тыс. тонн сырого хлопка, что на 56,4 тыс. тонн или 17,2% меньше, чем за сопоставимый период 2020 года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В этом году средняя урожайность с 1 гектара составила 27,4 центнера. Хлопок был посеян на 100 тыс. га, примерно столько, сколько в прошлом году. В 2020 году под хлопок было отведено 100,3 тыс. га земли и собрано 336,8 тыс. тонн урожая.

Закупочная стоимость сырого хлопка в Азербайджане практически картельная: хлопковые компании закупали сырой хлопок по цене 550-700 манат за тонну в зависимости от класса. В этом году хлопкоочистительные заводы повысили закупочные цены на 50 манат за тонну сырья. Государство выплачивает производителям хлопка по 100 манат за каждую тонну проданного сырья и 260 манат – за каждый гектар под хлопок.