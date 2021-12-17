Президент ФИФА о новом формате чемпионата мира

Переход на систему, при которой чемпионат мира по футболу будет проводиться с интервалом в два года, позволит улучшить экономические показатели работы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил президент организации Джанни Инфантино, пишет ТАСС.

"Независимые эксперты сообщили нам, что переход на систему, при которой чемпионат мира по футболу будет проводиться раз в два года, обеспечит совокупный дополнительный доход в размере $4,4 млрд за первый четырехлетний цикл, причем эти средства будут распределены между нашими 211 ассоциациями-членами", – сказал Инфантино.