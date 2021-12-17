Джейхун Наджафов, собкор 03:21

Вопросы стратегического взаимодействия Азербайджана и Российской Федерации обсудили участники прошедшего в Баку круглого стола на тему: «Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы». Как передает haqqin.az, в мероприятии участвовали азербайджанские и российские парламентарии, дипломаты, руководители СМИ, а также эксперты в сфере политики, экономики и безопасности. Открывая круглый стол, Анжелика Трапезникова, исполнительный директор Политического центра «Север-Юг», отметила высокий уровень экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

«РФ - крупнейший потребитель азербайджанской сельскохозяйственной продукции, - отметила она, - наши инвестиции в экономику Азербайджан достигли четырех миллиардов долларов, только за десять месяцев нынешнего года импорт РФ в Азербайджан составил 700 миллионов долларов». Эксперт поддержала инициативу Нурсултана Назарбаева, однозначно высказавшись за предоставление Баку статуса наблюдателя при ЕАЭС. «Это - мощная и важная идея для усиления потенциала сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - подчеркнула Трапезникова. По словам российского эксперта, успешная миротворческая миссия РФ в Карабахе, а также фундамент доверия, заложенный во время трехсторонних встреч президентов Азербайджана, РФ и Армении, вывели российско-азербайджанские отношения на качественно новый уровень. С заключением большого мирного соглашения по карабахскому конфликту, в регионе Южного Кавказа будет установлен стабильный мир и появится возможность реализовать огромный торговый и транспортно-логистический потенциала региона. Депутат Милли Меджлиса Эмин Гаджиев обратил внимание участников встречи на кардинальные изменения в регионе политико-экономической ситуации, к которым, после очевидного провала посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, привело освобождение Азербайджаном своих территорий, находившихся на протяжение тридцати лет под армянской оккупацией. По словам депутата, Россия сыграла чрезвычайно важную роль, взяв на себя миссию по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и прекращению боевых действий, что спасло тысячи жизней. Эмин Гаджиев отметил, что сотрудничество между Баку и Москвой носит стратегический характер и сейчас очень важно, чтобы Россия содействовала в решении таких постконфликтных вопросов, как демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы, разминирование освобожденных территорий, заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также скорейшее разблокирование транспортных коммуникаций.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде рассказал о роли, которую играет сотрудничества Азербайджана и РФ в обеспечении региональной безопасности. По его словам, во многих внешнеполитических вопросах позиции Баку и Москвы идентичны. В частности, это касается борьбы с международным терроризмом, взглядов на ситуацию в Афганистане, отношению к вопросам Косово и территориальной целостности Сербии, позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси… Баку также поддерживает проводимую РФ операцию в Сирии, не случайно значительная часть рейсов российских самолетов в Сирию осуществляются через воздушное пространство Азербайджана. Все это позволяет в полной мере задействовать в регионе Южного Кавказа формат сотрудничества 3+2, предложенный президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Мирзазаде, армянская сторона разными способами старается урвать земли, которые Армении никогда не принадлежали. В настоящее время Ереван, апеллируя какими-то картами 20-х годов прошлого столетия, отказывается освобождать азербайджанские эксклавы в Газахском районе, возвращать принадлежащий Нахичеванской автономной республике село Кярки и т.д. По мнению посла по особым поручениям, стратегическое партнерство России и Азербайджана является гарантом стабильности в регионе.

«Благодаря этому партнерству, Южный Кавказ имеет все шансы стать интегральной частью важных международных транспортных коммуникаций, - подчеркнул Мирзазаде. - Из-за пандемии, экономических санкций против Ирана, проблем с Суэцким каналом, войны в Йемене, многочисленных фактов пиратства в районе Африканского Рога и других проблем, стоимость перевозки одного контейнера из Шанхая в Европу повысилась с двух до четырех тысяч долларов. На этом фоне разблокирование транспортных артерий, в частности, Зангезурского коридора, сулить отличные экономические перспективы». Известный российский политолог, руководитель НИИ «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко, отметил, что в настоящее время Азербайджан представляет собой не просто государство на Южном Кавказе, а важный субъект Евразийской политики. “В региональной конфигурации Южного Кавказа, Азербайджан – это самое успешное, перспективное и динамично развивающееся государство, - подчеркнул Малашенко. – Вот почему стабильность в Азербайджане означает стабильность не только на Южном Кавказе, но и во всем регионе Малой Азии». По словам Малашенко, после 44-дневной войны армянская общественность начинает осознавать, что Карабах проигран, что карабахский конфликт должен остаться в прошлом и что сейчас Армении необходимо решать первоочередные задачи, в частности, спасать национальную экономику. «Карабах – это, конечно, важно, но армянам надо что-то кушать. Боль от поражения, конечно же, есть, но постепенно, на фоне глубоких внутренних проблем в стране, она уходит в прошлое», - отметил российский политолог.

О формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии рассказал в своем выступлении Леонид Ткаченко, руководитель магистерской программы «Дипломатия» Санкт-Петербургского университета. По его словам, Зангезурский коридор для России — это торговый путь с такими важными партнерами, как Иран, Турция, страны Ближнего Востока. Объем перевозок с этим государствами, куда Россия поставляет зерно и минеральные удобрения и откуда импортирует аграрную и промышленную продукцию, составляют миллионы тонн. Другими словами, ценность Зангезурского коридора для РФ намного больше, чем просто стабилизирующий региональный фактор и дорога, соединяющая Россию с Арменией. По мнению Ткаченко, из проекта Зангезурского коридора выпадает Иран, не заинтересованный в его реализации. Причина понятна: открытие Зангезурского коридора лишит Исламскую Республику значительных объемов коммерческих перевозок, которые сегодня осуществляются через её территорию. И хоть на словах Тегеран утверждает, что Зангезурский коридор ему интересен, объективно Иран - слабое звено в реализации этого стратегического проекта.