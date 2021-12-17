Аскер Манафов, Ульвия Худиева Фото: Авт. 03:43

В воскресенье на расположенном в Сабунчинском районе Баку «блошином рынке», который чаще называют «барахолкой», царит оживление. Хотя создается оно, в основном, за счет продавцов, а не покупателей. Здесь выставлены на продажу и ждут своих покупателей самые разные предметы - от разбитых цветочных горшков, заплатанной одежды и сломанных телефонов до антиквариата в виде старинных книг, бронзовых самоваров и дореволюционных банкнотов. Одна из сотрудниц haqqin.az, Ульвия Худиева, приехавшая с коллегами на «барахолку», попробовала в рамках редакционного задания продать три «николаевские» монеты, а также советский орден «Ветеран труда», доставшиеся ей в наследство от бабушки, но, как выяснилось, без особого коммерческого успеха: за орден ей предложили манат, а за серебряные монеты - только три маната, аргументируя тем, что у «николаевок» есть повреждения.

Ульвия была крайне опечалена: подумать только, орден «Ветеран труда», которым Президиум Верховного Совета СССР наградил ее бабушку, много лет проработавшую бригадиром в одном из колхозов Агдамского района, стоит на сабунчинской «барахолке» один манат! «Впрочем, даже если бы дали больше, я все равно не продала бы орден моей бабушки! - гордо заявила Ульвия и добавила. – Но, все-таки, всего один манат за доблестный труд на благо общества – это очень обидно!..» Любопытно, что, в сравнении с другими рынками, плата за торговое место на «барахолке» просто копеечная, что объясняется немногочисленностью покупателей. В то же время, как говорят сами продавцы, пока есть хоть какой-то спрос, рынок будет существовать. Продавцов больше, чем покупателей... Несколько лет назад историческое здание Сабунчинского вокзала было заново отстроено, здесь обновили систему канализации, так что, некогда привычных луж, возникавших после проливных дождей, здесь уже не встретишь. Но на расположенном буквально в нескольких метрах от вокзала рынке, который условно разделен на две части – в одной продают мясо, фрукты и овощи, а в другой - по выходным работает «барахолка», все как в добрые, старые времена. Большинство продавцов на «блошином рынке» - пожилые люди. По их словам, благодаря «барахолке», они зарабатывают себе на хлеб и не нуждаются в посторонней помощи. «Ветераны «барахолки» четко знают у кого какой бизнес и придерживаются корпоративных понятий: например, те, кто продает одежду, не влезает в торговлю посудой, а продавцы домашней утвари не вмешиваются в продажу книг. Даже несмотря на то, что «барахолка» — это типичный рынок бедняков, с голоду мы не умираем», - улыбается пожилой продавец и просит его не его фотографировать - стыдно перед внуками и друзьями.

65-летний Ариф Гасымов продает посуду, которая в свое время была частью приданного его жены. Он рассказал, что собирается выдать замуж дочь, а потому продает старую посуду, чтобы купить ей в приданное новую. Кстати, на рынке очень сложно найти новые вещи. Зато есть покупатели на сломанные наушники, старые телефонные аппараты, кастрюли со сломанными ручками… А вот с антиквариатом дела обстоят иначе. Цены на декоративные аксессуары, старинные монеты, ордена и медали советского периода, четки ручной работы, натуральные камни, естественно, намного выше барахла, выставленного на самодельных прилавках. Продавец по имени Огтай рассказывает, что камни, которые он продает - натуральные, особенно ими интересуются девушки, покупающие их по своему знаку зодиака. Что же до цен, то они определяются возрастом камней. К примеру, столетний агат стоит 35 манатов, а потускневшее от времени жемчужное ожерелье - 30-40 манатов. Монеты и бумажные купюры времен Советского Союза продаются по цене от 50 гяпик до 2 манатов, а ордена и медали оцениваются в соответствии с датой и весом самой награды. Есть постоянные покупатели на изделия из черненой меди и радиоаппаратуру советского производства. «Книги я не читаю, я их продаю!..» У входа на рынок зазывает покупателей продавец вязаных перчаток, носков и старых мягких игрушек. Он говорит, что продавцы кабелей, цветных металлов и устаревшего оборудования зарабатывают хорошо, бывает, кто-то приезжает на дорогом автомобиле за какой-нибудь деталью и покупает заодно разное технические вещи. А он, хоть и торгует на рынке еще с советских времен, постоянных клиентов все равно не имеет.