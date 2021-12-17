Завершившиеся в воскресенье президентские выборы в Чили многие называют самыми важными в истории страны после 1990 года, когда на смену военной хунте пришло демократическое правительство. По результатам второго тура президентских выборов победителем стал 35-летний кандидат от левого блока «Я выбираю достоинство» Габриэль Борич.

После первого тура Борич уступал около двух процентов 55-летнему кандидату правых сил Хосе Антонио Касту, но во втором туре именно левому достались голоса, поданные в первом туре за других участников гонки. В результате убедительная победа: 56% против 44% у конкурента.

Соперники создавали у избирателей крайне негативный образ друг друга. Борича пытались представить ставленником коммунистов, который приведет страну к разрухе, как в Венесуэле, где у власти социалисты. Каст подавался как сторонник возврата к диктатуре, который похоронит чилийскую демократию, так дорого доставшуюся народу. В результате убедительней оказался Габриэль Борич.

Во-первых, сам бывший лидер массовых студенческих протестов отказался от радикальных лозунгов, напирал на то, что в качестве президента будет «больше слушать, чем говорить», и станет защитником для всех чилийцев. Кроме того, он поклялся не менять Конституцию, что является гарантией сохранения всех демократических механизмов. В общем, Боричу удалось убедить умеренных избирателей отдать ему свои голоса. Призвала поддержать его и бывшая президент Мишель Бачелет.

Во-вторых, а, может, и во-первых, Хосе Антонио Каста действительно сумел отпугнуть от себя значительную часть избирателей. Ему припомнили, как в одной избирательной кампании политик заявил, что сам Аугусто Пиночет проголосовал бы за него. С учетом того, что брат Касты Мигель возглавлял центральный банк страны при диктатуре, вполне вероятно так и было бы. Кроме того, в ходе кампании выяснилось, что отец братьев Каста, эмигрировавший из Германии в 1950 году, был членом Национал-социалистической партии Германии при Гитлере. Фигура сторонника крайне консервативных взглядов в этом свете стала выглядеть довольно мрачно.

В пользу левого кандидата сыграло также совершенно неожиданное обстоятельство. Буквально за считанные дни до второго тура выборов скончалась вдова Пиночета Лусия Ириарт, и на улицы Сантьяго вышли тысячи людей с портретами погибших при хунте родных и близких. Эта акция стала ярким напоминанием о пережитых годах диктатуры и самым убедительным аргументом против кандидата – почитателя Пиночета.