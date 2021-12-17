Эльнур Мамедов, отдел экономики 04:26

На статье моего коллеги Мамеда Эфендиева под названием «Лира, неподвластная Эрдогану» еще даже не высохла краска от принтера, как надо вновь возвращаться к компьютеру, чтобы сообщить читателям очередную сенсацию: после головокружительного «пике», когда крушение турецкой национальной валюты казалось уже неминуемым, лира вдруг стала резко дорожать.

Для начала восстановим хронологию событий. Сразу же после предыдущей статьи, лира обрушилась еще почти на 10%, пробив психологическую отметку в 18 лир за один доллар США. После чего на глазах произошло нечто невероятное – вначале падение турецкой валюты остановилось, а потом она стала резко дорожать, при этом, темпы роста настолько опережали темпы падения, что перед закрытием биржи 1 доллар США торговался уже за 12,5 лиры! Что же произошло? Как известно, тема борьбы с галопирующей инфляцией и мер, предпринимаемых в этой связи правительством Турции, давно уже является главной в общественном дискурсе. О последнем решении кабинета министров – предоставить экспортным компаниям, затрудняющимся из-за резких колебаний обменного курса назначать цены, «форвардный валютный курс» напрямую через Центробанк Турции, президент Эрдоган сообщил в открытом обращении к нации. После чего начался ропот недовольных. Многие эксперты посчитали, что, на фоне рекордного падения турецкой лиры, эта мера явно недостаточна, поскольку направлена только на поддержку экспортеров. Однако Эрдоган продолжал гнуть свою линию, доказывая, что именно экспорт обеспечивает стране приток иностранной валюты, которой Турции сегодня так недостает. В то же время Эрдоган прекрасно понимал, что одним только поощрением экспортеров сбить панику на валютном рынке невозможно. В то время, как ситуация, при которой огромные массы людей, боясь за судьбу своих сбережений, могут в любую минуту начать штурм банков, чтобы побыстрее обменять ежедневно обесценивающиеся лиры на доллары, приобретала все более реальные очертания.

Мы, в Азербайджане, наблюдали такую картину в 2015 году, в дни девальвации маната. Люди тогда, не желая слушать заверения финансовых капитанов страны о том, что для паники нет никаких оснований, часами выстаивали очередь в обменниках, чтобы конвертировать свои скромные сбережения в более твердую, по их мнению, валюту, тем самым, еще больше нагнетая панику. Впрочем, то, что не удалось К сожалению, признаем - то, что шесть лет назад не удалось Центробанку Азербайджана и Эльману Рустамова, сделал вчера Реджеп Тайып Эрдоган, который нашел-таки оптимально короткий путь к массовому сознанию своих соотечественников. В своем обращении к народу президент Турции заявил, что разница в курсе лиры по отношению к доллару будет отныне отражена в депозитах населения. То есть, если курс окажется ниже доходов от вкладов, то государство возьмет на себя обязательство покрыть гражданам разницу в турецких лирах. В результате главный «месседж» Эрдогана - от перепада курса валют ни один турецкий вкладчик не пострадает, сразу же вызвал доверие к лире и остановил её обвал. А вот то, что последовало дальше, уже способствовало укреплению турецкой национальной валюты. Все в том же обращении, глава государства сообщил, что налог на дивиденды, который выплачивают частные компании, будет теперь снижен на 10 процентов, что для повышения привлекательности турецкой системы негосударственных пенсий, государство поднимет свое финансовое участие в них с 5 до 30 процентов, что для стимуляции интереса инвесторов к активам в турецких лирах, выплачиваемая компаниями доля прибыли будет компенсироваться индексированными государственными ценными бумагами. Помимо этого, напомнив соотечественникам, что золотовалютные резервы Турции составляют 5.000 тонн золота или 280 миллиардов долларов, Эрдоган пообещал вскоре обнародовать процедуры, с помощью которых это богатство будет направлено в экономику страны.