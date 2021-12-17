В США заявили, что Иран не должен заполучить ядерное оружие

Администрация США не считает, что переговоры с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе близки к провалу, однако Вашингтон и Израиль не допустят разработки иранским правительством атомной бомбы. С таким заявлением выступил представитель вашингтонской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга для журналистов, его цитирует ТАСС.

«Я бы не стал характеризовать их (т.е. переговоры с Ираном) как близкие к провалу. США и Израиль полностью солидарны в своем стремлении добиться того, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие», – заявил он.

Чиновник отметил, что предстоящий визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль не связан напрямую с ходом переговоров по ядерной сделке. По его словам, поездка была спланирована давно. Представитель администрации добавил, что поездка Салливана станет «кульминацией тесного взаимодействия, которое продолжалось в течение целого года».

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.