Китай против размещения американских ракет в Европе

МИД КНР выступил против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА Новости со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

«Китай решительно выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме», – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что страна привержена оборонительному характеру национальной оборонной политики и придерживается политики неприменения ядерного вооружения первой.

«Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам», – добавили в министерстве. Также в ведомстве отметили необходимость заключения аналога договора СНВ-III между Россией и Китаем.