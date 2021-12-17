Эмин Амруллаев предложил увеличить долю частного сектора в образовании

«В государственных дошкольных образовательных учреждениях единой базы данных не было. Мы должны обратить внимание на формирование вакантных мест и конкуренцию при наборе детей, учителей, а также директоров». Об этом, выступая на брифинге, сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, необходимо предпринять шаги по увеличению доли частного сектора в образовании и созданию альтернативных образовательных учреждений.

«Показатель вовлеченности 5-летних детей в государственных школах составляет выше 80%. Это означает, что дети начинают обучение на год раньше. К сожалению, некоторые мнения искажаются. Но чем раньше ребенок приступит к обучению, тем полезнее для его будущего. Это не означает, что дети начнут первый класс раньше», – сказал министр образования.