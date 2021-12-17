В Минздраве состоялась встреча с послом Великобритании Джеймсом Шарпом
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймсом Шарпом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.
Поприветствовав гостей, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-британские отношения имеют тенденцию динамичного развития. По его словам, между двумя странами существуют многогранные рациональные отношения, охватывающие многие сферы. Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.
В свою очередь, посол Джеймс Шарп подчеркнул, что Великобритания готова всячески содействовать созданию медицинских учреждений на территориях Азербайджана, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны. Коснувшись вопроса пандемии COVID-19, охватившей весь мир, британский дипломат подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в постковидный период.
В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также обсуждены перспективы сотрудничества в фармацевтической отрасли.