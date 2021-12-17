Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут провести еще одну встречу до конца этого года в России, утверждает армянская газета «Паст».

«Встреча Никол Пашинян – Ильхам Алиев в Брюсселе может быть не последней в этом году. По информации нашего источника в МИД, лидеры Армении и Азербайджана в этом году проведут еще одну встречу. И снова в России. У нас есть сведения, что если встреча состоится, она будет итоговой», – сообщает газета.

По предварительной информации, новая встреча пройдет в расширенном составе. Помимо глав государств, в заседании примут участие члены трехсторонней комиссии – вице-премьеры Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, главы оборонных ведомств и министры иностранных дел.

Газета уверяет, что, хотя по поводу встречи пока нет никакой официальной информации, газета не исключает, что об этом «будет объявлено за день-два до встречи, тем более что, по сообщению нашего источника, пока не уточнены все детали».