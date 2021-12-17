Министр Амруллаев о судьбе работников районных управлений образования

«Упразднение районных управлений образования не означает, что их работники останутся без работы». Об этом, выступая на брифинге, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, согласно закону «О государственной службе», работники данных отделов продолжат работу в новой структуре.

«Если эти сотрудники работали по постоянному контракту на государственной службе, они не останутся без работы. Вопрос об их назначении в новые структуры будет рассматриваться в местном органе управления или в самой администрации», – подчеркнул глава Минобразования.