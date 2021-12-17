Новый Исследовательский центр устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви в UNEC

До открытия центра было проведено первое заседание правления Исследовательского центра устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви UNEC. На заседании директор Международного центра магистратуры и докторантуры доцент Фариз Ахмедов представил правление Исследовательского центра, рассказал о повестке дня. На заседании правления в составе представителей государственного, частного, академического секторов и НГО обсуждались основные направления организации и деятельности работы центра. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов был избран председателем правления.

Выступивший на церемонии открытия ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил, что центр создан с целью оказания поддержки устойчивому социальному развитию страны и зеленой экономики, также внесения вклада в «Год Низами Гянджеви». Он отметил, что Исследовательский центр создан при организационной поддержке UNEC согласно рекомендации III Международной научной конференции магистров и докторантов в сфере экономики и управления, проведенной в июне в Гяндже.

В церемонии открытия центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель правления центра, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, а также члены правления – старший советник секретариата первого вице-президента Администрации президента Эльмар Мамедов, начальник отдела устойчивого развития Министерства экономики Гусейн Гусейнов, председатель правления ОАО «Тямиз Шяхяр» Этибар Аббасов, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Самир Гумбатов, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев, руководитель аппарата Бакинского транспортного агентства Гюльшан Рзаева, проректор ГГУ, депутат Парвин Керимзаде, руководитель департамента международного сотрудничества ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Айнур Самедова, руководитель социально-экологического центра EkoSfera Фируза Султанзаде, региональный координатор Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Махир Алиев, директор МЦМД Фариз Ахмедов, руководитель центра Гюльнар Мирзоева и другие гости.

Доведя до внимания, что в UNEC действуют 32 центра, ректор отметил, что в новосозданном центре представлены не только академические круги, но и представители государственного и частного секторов, НГО и гражданского общества. Он подчеркнул, что в центре будут проводиться исследования, которые внесут вклад в будущее социально-экономическое развитие страны. Ректор также затронул концепции «умная деревня», «умный город» и зеленая энергия в восстановлении Карабаха. Говоря о том, что эти подходы новы для нашей страны, А.Мурадов отметил, что одним из основных направлений деятельности центра является привлечение в Азербайджан инновационных практик, проводимых в мире в той или иной области.

Выступивший заместитель министра экологии и природных ресурсов, председатель правления центра Вугар Керимов отметил, что создание центра имеет большое значение для страны и будет способствовать развитию Азербайджана. По словам Вугара Керимова развитие зеленой экономики является одним из пяти приоритетов «Азербайджан 2030: национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», которые будут реализованы в ближайшее десятилетие по распоряжению Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что человеческий капитал будет развиваться в областях «зеленой экономики» и «зеленой энергии», освобожденные от оккупации территории будут объявлены зонами зеленой энергии.

Затем старший советник секретариата первого вице-президента Администрации президента Эльмар Мамедов затронул вопросы приоритета, связанные с устойчивой экономикой. Он отметил, что первой миссией нашей страны, одержавшей победу в справедливой войне за освобождение оккупированных земель, стало восстановление наших территорий, разрушенных армянскими вандалами в течение 30 лет. Э.Мамедов подчеркнул, что этот процесс должен осуществляться на устойчивой, прочной и детальной основе, обратил внимание на важность создания такого исследовательского центра для страны.

Затем руководитель Исследовательского центра Гюльнар Мирзоева выступила с презентацией о деятельности центра. Она проинформировала о направлениях деятельности центра, отметив, что в центре вместе с отечественными и зарубежными вузами, государственным и частным секторами, а также негосударственными организациями предусмотрено участие в международных проектах, проведение исследований, конференций, семинаров и др. в направлении устойчивого развития и зеленой экономики. Она также отметила, что в рамках деятельности исследовательского центра будут проводиться заявки на гранты, реализовываться и отечественные, и зарубежные проекты.

После выступлений были даны ответы на вопросы участников мероприятия.