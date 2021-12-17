Лира продолжает укрепляться

Турецкая лира с утра вторника продолжила расти после резкого обвала накануне. На данный момент турецкая валюта укрепляется почти на 15% – до 11,37 лиры за $1. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

Телеканал NTV отмечает, что такая динамика регистрируется на фоне обещаний властей компенсировать курсовую разницу вкладчикам и поощрить местный бизнес.

Торги во вторник начались с 13,5 лиры за $1. До этого уровня она укрепилась с вечера предыдущего дня, в течение которого дешевела до 18 лир за 1$.