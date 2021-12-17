Лира продолжает укрепляться
Турецкая лира с утра вторника продолжила расти после резкого обвала накануне. На данный момент турецкая валюта укрепляется почти на 15% – до 11,37 лиры за $1. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.
Телеканал NTV отмечает, что такая динамика регистрируется на фоне обещаний властей компенсировать курсовую разницу вкладчикам и поощрить местный бизнес.
Торги во вторник начались с 13,5 лиры за $1. До этого уровня она укрепилась с вечера предыдущего дня, в течение которого дешевела до 18 лир за 1$.
Резкий рост лиры начался после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о новых планах по противодействию волатильности курса. Власти будут компенсировать издержки по вкладам и депозитам в лирах, которые могут появиться в результате скачков курса. Вкладчикам не придется переводить депозиты в иностранную валюту из опасений их обесценивания. Также планируется увеличить участие государства в резервных фондах, провести ревизию и внести изменения в систему налогообложения для части сборов. Власти предоставят экспортерам форвардный обменный курс через Центробанк. Для активизации операций с лирами власти создадут новые финансовые продукты и услуги.
С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. Падение лиры еще больше ускорилось тем, что Центральный банк снизил учетную ставку еще на 1% несмотря на растущий уровень инфляции.