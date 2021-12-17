Министр образования о сборе денег в школах

«Сбор денег в азербайджанских школах – незаконный акт. Это является хронической проблемой общества». Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, выступая во вторник на брифинге.

«Такая проблема была даже в то время, когда я сам учился в школе. Все должны понимать, что родители не участвуют в управлении школы. Государство не может делать все для всех. Обязательное образование является бесплатным. Я – противник взяток, и мы должны придумать прозрачную систему, чтобы родитель не отдавал лишний манат на развитие образования. Если где-то и проходит сбор денег, то он должен быть добровольным, а не принудительным», - отметил Амруллаев.