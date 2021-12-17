Министр образования о сборе денег в школах
«Сбор денег в азербайджанских школах – незаконный акт. Это является хронической проблемой общества». Об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, выступая во вторник на брифинге.
«Такая проблема была даже в то время, когда я сам учился в школе. Все должны понимать, что родители не участвуют в управлении школы. Государство не может делать все для всех. Обязательное образование является бесплатным. Я – противник взяток, и мы должны придумать прозрачную систему, чтобы родитель не отдавал лишний манат на развитие образования. Если где-то и проходит сбор денег, то он должен быть добровольным, а не принудительным», - отметил Амруллаев.
Глава ведомства также отметил, что Ассоциации родителей-учителей не входят в структуры Минобразования.
«Данная организация функционирует независимо», - сказал Э.Амруллаев.
Говоря о дошкольном образовании, министр отметил, что в данный момент в Азербайджане 1692 детских сада из 1825 являются государственными.
«В этих учреждениях получают знания более 126 тысяч детей. В Азербайджане функционируют 133 частных детсада, где обучаются 5124 ребенка. В начале года в структуре детских садов были задействованы 17 218 работников.
«Детские сады играют важную роль в повышении качества образования. В последние годы Азербайджан добился серьезных успехов в данной области», - сказал Эмин Амруллаев.