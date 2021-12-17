Энергокомпания в Европе стала жертвой высоких цен на газ

Основанная в 2013 году немецкая энергокомпания Neckermann Strom AG, которая предоставляет услуги примерно 13 тыс. потребителей в Германии, подала заявление о своем банкротстве на фоне ситуации с растущими ценами на топливо в ЕС. Об этом сообщило издание Wirtschafts Woche.

Отмечается, что в последние недели в этом секторе документы на банкротство подали уже несколько компаний. При этом больше страдают мелкие поставщики, которым приходится покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить настолько возросшие расходы на закупки на клиентов они, как правило, не могут, потому что с теми заключены долгосрочные контракты.

В середине октября в Германии из-за роста цен на топливо объявила о своем банкротстве энергетическая компания Otima Energie AG.