ООО Aqrovest DC поздравляет Ильхама Алиева

В послании говорится: «15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. С первых лет правления глава государства продолжил политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева. В результате проводимой им внутренней и внешней политики обеспечен рост экономической, политической и военной мощи Азербайджана».

В письме также отмечается успешная внешняя политика президента Азербайджана: «В международном мире Ильхам Алиев успешно проводит с международными организациями и ведущими странами мира сбалансированную политику, направленную на защиту интересов азербайджанского народа, обеспечение территориальной целостности страны. Не случайно в девяти странах мира и 21 штате США Ходжалинская трагедия признана как геноцид. Под командованием Ильхама Алиева были сформированы современные Вооруженные силы Азербайджана».

«Азербайджанский народ всегда верил в своего лидера, результатом этой веры стало то, что в начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войне народ, тесно сплотившись вокруг своего лидера, проявил солидарность с азербайджанской армией и положил конец 30-летней тоске по родине», - говорится в письме.

ООО Aqrovest DC от всей души поздравляет главу азербаджанского государства с днем рождения, желает ему крепкого здоровья и долголетия, успехов на пути развития всего Азербайджана и выражает свою солидарность.