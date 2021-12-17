В Баку зарезавший друга за критику усов сядет в тюрьму

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Александра Лабутова, зарезавшего своего друга, передает Report.

Согласно приговору, А.Лабутов проведет следующие 6 лет в тюрьме.

Отметим, что инцидент произошел в июле нынешнего года в поселке Зых. Между Александром Лабутовым и его другом Муслимом Гурбановым произошел спор во время распития разбавленного медицинского спирта. М.Гурбанов раскритиковал А.Лабутова за его усы, что его приятелю не понравилось. В ответ на замечание Лабутов нанес ножевые ранения своему товарищу.

В экстренном порядке М.Гурбанов был доставлен в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь.