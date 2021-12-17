Турция и Россия обсудили судьбу Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах "астанинского формата" о необходимости решить вопрос с территориальной целостностью Сирии, сообщает РИА Новости.

По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась, именно поэтому страны-гаранты астанинского процесса (Иран, РФ, Турция) говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии.

"Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать", - сказал Лаврентьев в ходе встречи с турецкой делегацией, возглавляемой гендиректором двусторонних политических отношений МИД Турции Уналом Сельчуком.