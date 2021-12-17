Турция и Россия обсудили судьбу Сирии
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах "астанинского формата" о необходимости решить вопрос с территориальной целостностью Сирии, сообщает РИА Новости.
По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась, именно поэтому страны-гаранты астанинского процесса (Иран, РФ, Турция) говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии.
"Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать", - сказал Лаврентьев в ходе встречи с турецкой делегацией, возглавляемой гендиректором двусторонних политических отношений МИД Турции Уналом Сельчуком.
Российская делегация во главе с Лаврентьевым уже провела двусторонние переговоры с делегациями правительств Сирии и Ирана.
Глава иранской делегации Али Асгар Хаджи после переговоров с Лаврентьевым заявил журналистам о близости позиций Москвы и Тегерана по развитию событий в Сирии.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского формата" по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.