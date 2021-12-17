Эвакуированный из Йемена посол Ирана умер от COVID

Посол Ирана в Йемене Хосейн Ирлоу, эвакуированный из страны из-за проблем со здоровьем, умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Ирлоу был инфицирован коронавирусом в ходе своей командировки и из-за запоздалого сотрудничества некоторых стран, к сожалению, вернулся в страну в плачевном состоянии", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам иранского дипломата, "несмотря на то, что были приняты все меры для его лечения, сегодня утром он умер".

В воскресенье иранские СМИ сообщили, что посол Ирана в Йемене, выполнявший дипмиссию в контролируемом хуситами городе Сана, был эвакуирован из страны при согласии Саудовской Аравии. Саудовский МИД указал, что "согласие Эр-Рияда на его отъезд было дано при посредничестве Ирака и Омана".