Байден продолжит работу после контакта с COVID-больным

Тест президента США Джо Байдена на коронавирус дал отрицательный результат после того, как коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Interfax.

"Поскольку руководство CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний) не требует, чтобы полностью вакцинированные люди помещались на карантин после контакта с зараженными, президент продолжит придерживаться своего ежедневного графика", - говорится в заявлении Псаки.

Она подтвердила, что коронавирус обнаружили у одного из сотрудников Белого дома среднего звена, который провел 30 минут с Байденом на самолете Air Force One в пятницу во время поездки из Южной Каролины в Филадельфию. Отмечается, что сотрудник был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. Кроме того, до поездки с Байденом сотрудник сдал отрицательный тест на COVID-19. В понедельник сотрудник получил положительный результат теста на вирус.

Отметим, что Байден полностью вакцинирован против коронавируса, а также получил бустерную дозу.