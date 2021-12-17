БТА вносит свой вклад в обеспечение открытости, безопасности, устойчивости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов, что содержится в пункте 11 целей ООН в области устойчивого развития.

Сотрудники Бакинского транспортного агентства приняли участие в очередной акции по посадке деревьев, организованной Министерством экологии и природных ресурсов. В рамках акции на территории 2,2 га было высажено 2000 эльдарских сосен, кипарисов и оливок.

За прошедшие 6 лет 34% автобусного парка было заменено на экологически чистые автобусы стандарта “Euro6” с модулями СПГ. Цель состоит в том, чтобы довести эту цифру до 75% к концу 2022 года и ввести в эксплуатацию электрические автобусы.

По сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, углекислый газ, выбрасываемый в воздух из автобусов на СПГ, на 30% меньше, а диоксид азота на 32%.

По сравнению с 2015 годом в 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в атмосферный воздух снизился на 3,3% (32,5 тонны), а на душу населения - на 5,8% или 5,9 кг.

Использование велосипеда, здорового, экологически чистого транспортного средства, сегодня является наиболее успешным альтернативным средством передвижения, которое может способствовать изменению климата. БТА также проводит работу по организации велосипедных дорожек и полос движения, направленную на популяризацию велосипеда как транспортного средства.

Продолжаются мероприятия, направленные на поощрение активных видов мобильности, создание условий для комфортного движения пешеходов и езды на велосипеде.