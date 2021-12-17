Мурад Самедов, парламентский корреспондент 12:42

Накануне в Милли Меджлисе под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание, в повестку которого были включены 34 вопроса. Основное внимание привлекли законопроекты «О туризме» и «О медиа», которые рассматривались во втором чтении. Обсуждение других вопросов носило технический характер, поскольку речь шла о дополнениях к существующим законам. В начале заседания по традиции слово было предоставлено депутатам для выступлений по текущим вопросам. Депутат Фатма Йылдырым подняла проблему отсутствия канализации в городе Барда. На памяти собкора haqqin.az это выступление Йылдырым - первое в качестве депутата Милли Меджлиса. Она заявила, что отсутствие канализационной системы в Барде вызывает возмущение жителей города. В настоящее время сточные воды из многоэтажных домов стекают в подземные резервуары, откуда вывозятся нерегулярно, что приводит к распространению инфекционных заболеваний.

Депутат Рази Нуруллаев поднял вопрос о прозрачности банковских кредитов, которые берут государственные структуры, и призвал Минфин предать гласности информацию о том, сколько кредитов было взято тем или иным госучреждением. Нуруллаев заявил, что будет голосовать против всех законопроектов подобного рода, пока в поднятый им вопрос не будет внесена ясность. Затем депутаты проголосовали за законопроекты «Об утверждении изменения в Кредитное соглашение по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах", «О сотрудничестве правительства Азербайджана и Агентства международного сотрудничества Японии», «Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту "Создание Национального парка Самур-Ялама" в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа». Также были обсуждены изменения в законы "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджана, "О Консульском уставе Азербайджана", "О гражданстве Азербайджана", в «Семейный кодекс Азербайджана» и др. Интересные дискуссии развернулись в ходе обсуждения во втором чтении законопроекта «О туризме». Пожалуй, с самым скандальным заявлением выступил депутат Гудрат Гасангулиев, предложивший легализовать в стране азартные игры.

Депутат заявил, что легализация азартных игр и казино будет способствовать дополнительному притоку иностранных туристов. При этом Гасангулиев предлагал открывать казино не повсеместно, а выделить под них специальные зоны, в качестве которых предложил остров Наргин, а также Карабах и Зангезур. Это выступление вызвало негативную реакцию в социальных сетях, пользователи которых обрушились на депутата с критикой. Депутату Фазилю Мустафе не понравилось, что в законопроекте было использовано словосочетание «святые места». Он уточнил, что в Азербайджане есть исторические места,а если кто-то считает их святыми или священными, то это еще не значит, что они таковыми являются. В свою очередь, депутат Сабир Рустамханлы заявил, что отдых в Азербайджане слишком дорог, и это отпугивает туристов. По его словам, в Азербайджан часто приезжали туристы из Ирана, но увидев местные цены, они сразу направляются в Ереван. Ряд депутатов также критиковали дороговизну туристических объектов. На что выступивший с репликой депутат Руфат Гулиев заявил, что рынок сам регулирует цены и государство не может вмешиваться в ценовую политику частного сектора. По словам депутата, попытка регулирования цен – это путь для коррупции. Вместо этого Руфат Гулиев предложил тщательнее следить за меню ресторанов и ценами отелей, чтобы они не обманывали клиентов.

Депутаты приняли во втором чтении законопроект «О туризме», а также законопроекты об изменениях в закон «О государственном долге», в Кодекс об административных проступках Азербайджана и в Налоговый кодекс. Таким же образом были приняты изменения в законы "О таможенном тарифе", "О страховании от безработицы" и "О занятости". Следующие интересные дискуссии развернулись вокруг обсуждения законопроекта «О медиа». Было отмечено, что в комитетах пройдут очередные обсуждения по изменениям в законопроект с участием журналистов и чиновников. Выступивший депутат Вахид Ахмедов заявил, что в законе должен быть отражен вопрос о финансировании медиа, поскольку рекламный рынок в стране все еще не развит. Депутат также отметил, что вопрос с реестром кажется ему обязаловкой, и он не понимает, зачем он вообще нужен.