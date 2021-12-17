Саакашвили определился с выбором: либо свобода, либо смерть

«Лично для меня выбор ясен: свобода или смерть, потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл», - заявил в своем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook, третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он считает, что выход для Грузии один – неустанная борьба.

«Меня посадили в тюрьму, потому что я увеличил экономику страны в четыре раза, бюджет страны – в 12 раз, пенсии – в 10. Меня арестовали за то, что я восстановил гордость и величие Грузии. Меня судят за то, что Грузия впервые в своей истории стала игроком мирового уровня», - написал Саакашвили.

«...Я мирно передал власть и покинул страну, чтобы грузинский народ сам определил свою судьбу, но вернулся, увидев, что страна остановилась в развитии. Сегодня экономическая ситуация в Грузии находится на уровне 2012 года. Цены выросли втрое, рабочие места сократились вдвое. И самое главное – народ лишился выбора», - заявил экс-президент Грузии.