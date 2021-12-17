Турецкие пограничники будут охранять границы Венгрии

Турция направит 50 пограничников в Венгрию, где они будут нести службу на границах с Сербией и Румынией. Соответствующий протокол подписали министр внутренних дел и вице-премьер Венгрии Шандор Пинтер и глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает портал balkanist.ru.

Сообщается, что военные двух стран будут совместно заниматься предотвращением нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и трансграничных преступлений.

Сулейман Сойлу заявил на совместной пресс-конференции после подписания протокола, что пандемия, миграция и рост цен на энергоносители создают трудности в глобальном масштабе, однако есть и региональные проблемы, которые вызывают беспокойство.