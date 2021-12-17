Турецкие пограничники будут охранять границы Венгрии
Турция направит 50 пограничников в Венгрию, где они будут нести службу на границах с Сербией и Румынией. Соответствующий протокол подписали министр внутренних дел и вице-премьер Венгрии Шандор Пинтер и глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает портал balkanist.ru.
Сообщается, что военные двух стран будут совместно заниматься предотвращением нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и трансграничных преступлений.
Сулейман Сойлу заявил на совместной пресс-конференции после подписания протокола, что пандемия, миграция и рост цен на энергоносители создают трудности в глобальном масштабе, однако есть и региональные проблемы, которые вызывают беспокойство.
«К сожалению, мы сталкиваемся с трансграничными преступлениями, такими как терроризм, незаконное перемещение наркотиков и киберпреступность», — отметил он.
В свою очередь, Шандор Пинтер выразил благодарность турецкой стороне за инициативу о военном сотрудничестве. «Мы благодарны Турции за предложение, и принимаем его с уважением», — сказал вице-премьер Венгрии. Министры отметили, что подписанный протокол является частью договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе заседания Совета стратегического сотрудничества, которое прошло 11 ноября 2021 года под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Стоит отметить, что Венгрия с 2018 года является наблюдателем в созданной Турцией Организации тюркских государств (до 2021 года – Тюркский совет).