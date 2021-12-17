Афганцы протестуют против США и талибов

В Кабуле прошла акция протеста в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи и заморозкой резервов страны в иностранных банках после прихода к власти движения «Талибан», передает Anadolu.

Около 600 человек с плакатами в руках провели шествие к зданию, где ранее располагалось посольство США, и скандировали лозунги против талибов.

Протестующие несли плакаты с надписями: «Наши деньги – наше право», «Народ протестует против голода. Верните замороженные средства», «Хочет ли мир гуманитарной трагедии в Афганистане? Почему не возвращают наши деньги?», «ООН и международные организации игнорируют афганцев», «Смерть Америке», «Афганский народ не склонит голову перед экономическим давлением».