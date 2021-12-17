Немногим ранее подвергли приводу председателя оппозиционной партии «Национальная безопасность» Армении Гарника Исагуляна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян.

«Прямо сейчас люди в масках и в форме подвергают приводу Гарника Исагуляна. Политические преследования в стране получают большой размах, изолируют всех препятствующих сдаче территорий…» - написал Н.Самсонян.

Отметим, Исагулян обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 333 Уголовного кодекса РА. В частности, во время интервью он заявил, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине якобы был завербован турецко-азербайджанскими спецслужбами, так как с 2008 года он сотрудничал с представителями указанных служб. В связи с этим было принято решение о задержании Исагуляна.