Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся провезти в Грузию крупную сумму денег через пограничный КПП «Сыныг Кёрпю». Информацию об этом распространила Служба доходов Министерства финансов Грузии.

Сообщается, что при досмотре грузовика, за рулем которого находился гражданин Азербайджана, были обнаружены незадекларированные 21 миллион 680 тысяч рублей (499 398 80 манатов – ред.).

Обнаруженные денежные средства были конфискованы в соответствии с законодательством Грузии.