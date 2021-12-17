Kapital Bank на акции по посадке деревьев в Зангилане

17 декабря 2021 года PAŞA Holding и компании, входящие в ее состав, приняли участие в акции по посадке деревьев Zəfərdən Dirçəlişə («От победы к возрождению») в освобожденном Зангиланском районе. Акция была организована Министерством экологии и природных ресурсов и Фондом возрождения Карабаха.

В рамках акции с целью создания нового лесного массива в Зангиланском районе будет посажено 11 000 деревьев. В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов, а также сотрудники PAŞA Holding, ее компаний, министерства и фонда.