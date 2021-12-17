Экс-президента Молдовы вызвали в прокуратуру: подозревают в хищении госсредств

Экс-президента Молдовы Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру республики для допроса по факту участия политика в схеме хищения госсредств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Марианны Керпек.

Согласно информации, Додон вызван в генеральную прокуратуру для допроса и показаний подозреваемого по уголовному делу, которое касается предприятия Energocom. В генпрокуратуре ожидают его 27 декабря. Речь идет о якобы имевшем место хищении $12 млн из бюджета страны.

По данным следствия, руководство молдавской энергокомпании Energocom в 2008 году вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. Отмечается, что в 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.