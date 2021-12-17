Приостановлен транзит российского газа в Европу

Физический поток газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade на сегодняшний день.

По обновленным данным Gascade, трубопровод перешел в реверсный режим — газ идет с запада на восток.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» не забронировала на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. Спотовая цена газа в Европе достигла $1850 за тысячу кубометров на информации об остановке и развороте в реверс газопровода Ямал — Европа, а также падении ветрогенерации в регионе.