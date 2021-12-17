Прокурор просит для блогера Ата Абдуллаева 9 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу скандального блогера Ата Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании изучались различные документы. Выяснилось, что А.Абдуллаев в 2004 году был осужден Насиминским районным судом по статье 321 (уклонение от прохождения военной службы) Уголовного кодекса Азербайджана. В 2014 году Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Абдуллаева виновным по статьям 177 (кража) и 271 (неправомерный доступ к компьютерной системе). Арестованному в то время сотрудниками ныне расформированного Министерства национальной безопасности за кражу денег с карт в режиме онлайн А.Абдуллаеву суд назначил 7 лет условно.

Затем на заседании было объявлено о завершении судебного расследования. Государственный обвинитель заявил, что обвинения в отношении Абдуллаева доказаны в ходе суда, и предложил приговорить его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Судебный процесс продолжится 28 декабря.

Напомним, А.Абдуллаев задержан Службой госбезопасности 12 марта этого года. Ему было предъявлено обвинение по статье 182.2.2 УК Азербайджана (вымогательство с применением шантажа).