Очередная пощечина России Николу Пашиняну армянские сми
По имеющейся информации, премьер Армении Никол Пашинян хочет избавиться от посла своей страны в России Вардана Тоганяна, пишет армянская газета «Паст».
Как утверждается, Никол Пашинян пытается назначить на эту должность генерала Вагаршака Арутюняна.
«Однако Вагаршак Арутюнян не по душе русским, и Россия дала это понять. Пока Никол Пашинян пытается втиснуть в дипломатическую сферу очередного непрофессионального кадра, Россия делает ход конем, награждая указом президента РФ Вардана Тоганяна «Орденом Дружбы» за вклад в укрепление российско-армянских союзнических отношений. Кстати, по имеющимся у нас сведениям, и в армянском, и в российском дипломатическом корпусе есть убеждение, что проблема не столько в личности Вардана Тоганяна, сколько в очередном бесперспективном шаге Никола Пашиняна. По мнению дипломатов, это очередная пощечина, которой Россия посылает месседж Николу Пашиняну, который весьма далек от дипломатии», - пишет газета.