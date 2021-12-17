Кремль об участии стран бывшего СССР в программах НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал разделять участие стран ближнего зарубежья в партнерских программах с НАТО и интеграцию в инфраструктуру альянса.

«Одно дело - участие в партнерских программах, другое дело - интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса. Это разные совершенно дела», - сказал Песков.

«Все зависит от конкретных программ, от глубины участия, от характера участия, потому что они все разные. Здесь нужно обсуждать конкретно каждую отдельно взятую программу, нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда на самом деле еще основные обсуждения и переговоры о гарантиях безопасности между Россией и НАТО только предстоят», - отметил пресс-секретарь Путина.