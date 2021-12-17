Названы лучшие страны для фрилансеров
Удаленная работа стала способом получать деньги для огромного количества людей из-за пандемии. Британская компания финансовых технологий Tide решила выяснить, в каких странах лучшего всего жить и работать фрилансерам и цифровым кочевникам, передает Tengritravel.
При составлении рейтинга учитывали восемь разных факторов: качество жизни или индекс счастья, скорость и доступность интернета, уровень правовой защиты, востребованность фрилансеров на рынке, наличие коворкинг-пространств для фрилансеров, стоимость жизни, гендерный разрыв в оплате труда.
Согласно рейтингу, десятку лучших стран для фрилансеров возглавил Сингапур. Здесь самый лучший скоростной интернет, наибольший спрос на фрилансеров, а также наибольшее количество коворкингов на душу населения. На втором месте - Новая Зеландия. Здесь более дорогой интернет, но это компенсируется хорошими показателями индекса счастья и гендерного разрыва в оплате труда. Третье место - Испания. Преимуществом этой страны для фрилансеров является гораздо более доступная стоимость жизни, чем в предыдущих двух.
Компания также представила рейтинг худших стран для фрилансеров. Эти страны получили низкие оценки по большинству или по всем показателям. На первой строчке оказалась Япония. По информации компании, это связано с очень низкой востребованностью фрилансеров, низким уровнем правовой защиты работников и большим гендерным разрывом в оплате труда.
На втором месте - Китай. Несмотря на то, что стоимость жизни в этой стране очень доступная, спрос на удаленную работу здесь невелик, а индекс счастья низкий. Третье место у Италии, страны с плохими показателями качества интернета и уровнем защиты прав наемных работников.
Примечательно, что первое место в рейтинге самого дешевого интернета заняла страна СНГ - Россия. Цена - 7,50 доллара в месяц. На втором месте - Китай, где в месяц пользователи платят 12,26 доллара. Третье место - Литва и 13,35 доллара в месяц.